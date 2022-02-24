TBB, Boğaziçi davalarına hukuki destek verecek

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Boğaziçi Üniversitesi’ndeki özerk eğitim protestolarına açılan davalara hukuki destek verecek.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerini temsil eden heyet, bugün TBB Avukat Erinç Sağkan’ı ziyaret etti; Sağkan ve danışmanı Kasım Akbaş’la bir toplantı gerçekleştirdi.

Seçilerek göreve geldiğinde “Hukuksuzluğa karşı çıkan bir TBB göreceksiniz” diyen Sağkan’ı tebrik eden Boğaziçi Üniversitesi temsilcileri, Sağkan ve ekibinden Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden hukuk mücadelesinde kendilerine destek olmalarını istedi.

Toplantı, akademisyenlerin avukatı Fırat Kuyurtar’ın meslektaşlarını, Boğaziçi Üniversitesi’nde bir yılı aşkın bir süredir gerçekleşen hukuksuzluklar ve akademisyenlerin bu hukuksuzluklara karşı Danıştay nezdinde açtığı ondan fazla dava hakkında bilgilendirmesiyle sonlandı.

Davalarda destek istendi

Avukat Kuyurtar, Türkiye Barolar Birliği’nden üç temel konuda destek istedi:

1- Boğaziçi Üniversitesi’nin üniversite özerkliğine olduğu kadar mevcut yasalara da aykırı uygulamalara karşı açtıkları davalarda destek.

2- Hukuksuz ve altyapısız bir şekilde kurulan hukuk fakültesiyle hukuk eğitiminin düşürüldüğü durumu gündeme getirmek.

3- Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kaldırılarak üniversitenin bilimsel, mali, idari ve istihdam özerkliğini sağlayacak şekilde yeni bir yükseköğretim kanunu hazırlanmasında TBB’nin öncü rol oynaması.

Sağkan, heyete destek sözü verdi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’ne 1 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kararıyla rektör olarak atanması sonrası ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, Boğaziçililerin protestoları birçok kente yayılmış; özerk eğitim için gerçekleştirilen eylemlerde 500’ün üzerinde öğrenci gözaltına alınmıştı. Erdoğan’ın kararıyla atanan Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla 15 Temmuz’da görevden alınmıştı.

Bulu’nun ardından 19 akademisyenin rektör adaylığı için yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu alarak, rektör olması istenmeyen iki akademisyenden biri Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yine Erdoğan’ın kararıyla üniversiteye rektör olarak atanmıştı.