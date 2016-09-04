TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Hakim açığı tecrübeli avukatlarla kapatılabilir

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, darbe girişimi ardından yargıda görevden almaların ardından oluşan hakim açığının tecrübeli avukatlarla kapatılabileceğini belirtti.

Cumhuriyet’in haberine göre, Feyzioğlu, "Yargıdaki kadro açığını kuşkusuz zaman içerisinde gidereceğiz ancak tıpkı F16’ları uçuracak pilot ihtiyacı ne kadar acil ise Türkiye’nin tecrübeli hakimlere ihtiyacı da o kadar acildir. Bu açığın avukatlar tarafından giderilmesi ise her zaman mümkündür" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Paşabağı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Şanlıurfa Barosu hizmet binasının açılışına katıldı. 10 milyon liraya mal olan tesisin açılışını yaparak dolaşan gezen Feyzioğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin birlik ve beraberlik ruhuyla püskürtüldüğünü söyledi. Birlik ve beraberliğin devam etmesi için ellerinden gelen bütün desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Feyzioğlu şöyle dedi:

"Devlet yıkılırsa, hepimiz altında kalırız. Ama devletin yıkılmaması için 'Adalet mülkün temelidir' cümlesini iyi anlamamız, özümsememiz lazım. 15 Temmuz şerrinden hep birlikte bu hayrı çıkarmaya mecburuz. Bu kapsamda Adalet Bakanlığımızla diyaloğu üst seviyeye çıkarttık. Adalet Bakanlığımızla sanıyorum, Cumhuriyet tarihinde ilk kez eksiksiz bir kadroyla, TBB'yi ziyaret ederek, sorunları masaya yatırdık. Şunu unutmayalım; Devletin birliği, adaletin adil olması eğer ana fikirse, aynı saftayız. Ardından Gazi Meclisimizi ziyaret ettik. Şunun altını çizelim, biz makamları, kurumları ziyaret ederiz. Makamlar ve kurumlar hiç kimsenin tapusunda değildir."

“F-16 pilotları kadar hakim açığı da acil kapatılmalıdır”

Konuşmasında F-16 pilot açığının kapatılmasının ne kadar önemli olduğunu ifade eden Feyzioğlu, hakim açığının kapatılmasının da onlar kadar önemli olduğunu vurgulayarak şunları dedi:

"Hain terör örgütünün devlet kadrolarına sızması ve bu sızma harekatına karşı yürütülen temizlik sebebi ile önemli bir kadro açığı meydana gelmiştir. Yargıdaki kadro açığını kuşkusuz zaman içerisinde gidereceğiz ancak tıpkı F16’ları uçuracak pilot ihtiyacı ne kadar acil ise Türkiye’nin tecrübeli hakimlere ihtiyacı da o kadar acildir. Bu açığın avukatlar tarafından giderilmesi ise her zaman mümkündür. 100 bin avukattan oluşan dev bir orduyuz biz ve 100 bin avukatın içerisinde en kıdemlilerimizin dahi bu zor zamanda hakim kürsüsüne oturması ve açığı en etkili şekilde gidermesi mümkündür. Şu halde Adalet Bakanımıza izah edip önereceğimiz çözümlerden biri kıdemli avukatların kıdemlerine uygun seviyeden yargı kadrolarına yerleşmesinin düşünülmesidir. Aynı şekilde 5 veya 10 yıllık meslektaşlarımızın da kısa bir eğitimden sonra yargıya hakim ve savcı olarak intisap etmesi sağlanabilir."