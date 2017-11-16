TBB Başkanı Feyzioğlu: Kolay tutuklamalardan kaygılıyız

Avukatların tutuklanmasına sessiz kalmakla eleştirilen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Kolay tutuklamalardan kaygılıyız” dedi.

Denizli Barosu’ndaki toplantıda konuşan Feyzioğlu, kendilerinin tutuklamanın istisna olması görüşünü savunduklarını söyledi.

“En son çare olarak başvurulmasıdır. Tutuklamaların Türkiye’de bu kadar kolay gerçekleşmesini kaygıyla izliyoruz” diyen Feyzioğlu, bazı kesimlerin TBB’nin tutuklamalara ilgi göstermediği yönünde ‘söylemlerin pompalandığını’ ifade etti.

"Avukatların tutuklanmasıyla ilgileniyoruz"

Kendilerinin bu tutuklamalarla yakından ilgilendiklerini aktaran Feyzioğlu, şunları söyledi:

“Bu yalanı ortaya atanlar kötüdür ve kötü niyetlidir. Amaçları da iyi niyetli, tertemiz insanları ve konu hakkında fazla fikir sahibi olmayan meslektaşlarımızı kandırmaktır. Biz anbean ilgileniyoruz. Bize saldıranların kafalarının arkasındaki sebep, bizim Atatürkçü, cumhuriyetçi, üniter ve milli devletçi duruşumuzdur. Atatürk’ü, milli devleti, üniter devleti, cumhuriyetin kuruluş felsefelerini içine sindirmemiş ama şimdilik kaydıyla, ‘Yararlanalım da biraz daha insanları kandıralım’ diyenler, ucuz senaryoların, taktiklerin içindedir. Bizden her zaman rahatsız olmuştur bu kişiler.”

Feyzioğlu şöyle devam etti:

“Herkes için adil yargılama ve adalet istiyoruz. Tutuklamanın bir istisnai tedbir olarak ve sağlam delillerle uygulanmasını istiyoruz. Bu çerçevede de bu kişilerle ilgili mutlaka incelenmesi gereken delillerin güvenilir, sağlam, tarafsız gözlerle incelemesini arzu ediyoruz. Tutuklanmış olmalarından mutluluk duymam mümkün değil. Şu aşamada herkes için ve elbetteki bu kişiler için de adil yargılanma talebinin ötesinde benden kimse bir başka hareket beklemesin. (DHA)