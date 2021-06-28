TBB Başkanı Feyzioğlu: Ben devletimle kavga etmem, devleti yönetenlerle de köprüleri atacak şekilde bir diyaloğa girmemek gerektiğini düşünürüm

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Ben devletimle kavga etmem, devleti yönetenlerle de köprüleri atacak şekilde bir diyaloğa girmemek gerektiğini düşünürüm" dedi.

Hürriyet yazarı Oya Armutçu'nun sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, Danıştay’ın 146. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine tepki göstermesine ilişkin olarak, "Bir yanlış anlama olduğunu düşündüm. Hala da öyle düşünüyorum. Bir yanlış anlama olmalıydı, başka bir şey değil. Ben kriz anlarında çok soğukkanlı olurum. Bütün krizleri çok soğukkanlı yönetirim. İstemeden öfkelendiğim çok nadirdir. İzin vermezsem öfkelenmem" ifadesini kullandı.

Feyzioğlu, "Bu olaydan sonra Sayın Cumhurbaşkanıyla görüştüm. Görüşüyoruz da. O olaydan sonra Türkiye bir darbe yaşadı. Bu konuda bana birkaç kere takıldı. Ben devletimle kavga etmem. Devleti yönetenlerle de köprüleri atacak şekilde bir diyaloğa girmemek gerektiğini düşünürüm. Son derece memnunum bunu sükunetle atlatabildiğimize. Herkes birbirine adım attı. Bu adımların atılması da ülke menfaatine ve meslek menfaatine oldu" diye konuştu.

Feyzioğlu, "Size daha önce ‘CHP Genel Başkanlığı'na oynuyor' diyorlardı, şimdi ise ‘AK Parti müstakbel milletvekili’ yakıştırması yapanlar var" sorusuna ise şu yanıtı verdi: