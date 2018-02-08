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Ekonomi

TBB: Bankacılık sektörü 2017 yılında yüzde 19 büyüdü

İstanbul, 8 Şubat (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankacılık sektörü toplam aktiflerinin 2017 yılında yüzde 19 büyüdüğünü açıkladı

08 Şubat 2018 16:28

İstanbul, 8 Şubat (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankacılık sektörü toplam aktiflerinin 2017 yılında yüzde 19 büyüdüğünü açıkladı.
TBB\'nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, 2017 yılında bankacılık sektörü toplam aktiflerinin, bir önceki yılına göre yüzde 19 artarak, 3.3 trilyon liraya yükseldiği belirtildi. TBB\'nin açıklamasında, bu dönemde bankacılık sektörü aktif büyüklüğün dolar bazında da 864 milyar dolar olduğu belirtildi.
Sektörün, 359 milyar lira özkaynakla, ortalama yüzde 14.7 kârlılık elde ettiği belirtilen açıklamada, bankacılık sektörünün performansını etkileyen başlıca gelişmeler de şöyle sıralandı:
- Bankacılıkla ilgili düzenlemelerde uluslararası düzenlemelere uyumu amaçlayan değişiklikler sermaye yeterliliğini, bankacılık ürün ve hizmet talebini,
- büyümeyi destekleyen düzenleme ve uygulamalar kredi talebini, 
- Hazine garantili ve KGF kefaleti ile kullandırılan krediler de kredi arzını,
olumlu yönde etkiledi.
- Kamu kesiminin kaynak talebi arttı.
- Enflasyon hedefin üzerinde kaldı.
- Liranın başlıca yabancı paralar karşısındaki değeri dalgalı bir seyir izledi.
- Yurtdışında faiz oranları yükseldi.

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