TBB: 1 Mayıs'ta Taksim engeli, Anayasa'ya aykırı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın Taksim'de kutlanabileceğini belirtti. TBB, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın Taksim'de kutlanabilme gerekçesine ilişkin, "Anayasa'nın 34. maddesi gereğince, herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. AİHS'nin 11. maddesine göre, herkes barışçıl olarak toplanma hakkına sahiptir" ifadelerine yer verdi.

‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmalı’

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, TBB "Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasına göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır. Anayasa'nın 148. maddesinin üçüncü fıkrasında, herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir denilerek bütün idari ve yargısal makamlarca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve haliyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması gerektiği bir kez daha vurgulanmıştır" açıklamasında bulundu.

‘1 Mayıs İşçi Bayramı’na katılanların can güvenliği korunmalı’

TBB, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin Taksim Meydanı'nda kutlanması düşünülen 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılanların can güvenliğini korumakla görevli olduğunu belirterek şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 27 Kasım 2012 tarihli Disk ve Kesk / Türkiye kararında, 1 Mayıs 2008'de Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs anma ve kutlamalarının yapılmasının engellenmesini Avrupa İnsan Hakları'nın 11. maddesinin ihlali anlamına geldiğini belirtmiştir. Hukuk Devleti'nde idareler, bireyler anayasal haklarını kullanırken onların bu haklarının kullanımını kolaylaştırıcı önlemler almakla görevlidir. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği Taksim Meydanı'nda İşçi Bayramı'nın kutlanması ve katılanların can güvenliğinin korunmasını sağlamakla görevlidir."