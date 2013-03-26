Tazminatla ilgili ilk adım atıldı

İsrail'in Mavi Marmara mağdurlarına ve ailelerine ödeyeceği tazminatla ilgili ayrıntıları iki ülkenin oluşturacağı kurul belirleyecek.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail Adalet Bakanı Tzipi Livni ile görüştü. Mavi Marmara saldırısı mağdurlarına İsrail tarafından ödenecek tazminat konusunda iki ülke Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

Livni'nin Davutoğlu'nu telefonla araması sonucu gerçekleşen görüşmede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşme sonrasında iki ülke ilişkilerindeki genel durum ele alındı.

Görüşmede, gelecek dönemde atılacak adımlar konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Mavi Marmara saldırı mağdurlarına İsrail tarafından ödenecek tazminat konusunun gündeme geldiği görüşmede, bu konuyu hızla sonuçlandırmak amacıyla önümüzdeki günlerde iki ülkenin Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bir araya gelmesi kararlaştırıldı.