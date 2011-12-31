-Taziye evinden "birlik" çağrısı ŞIRNAK (A.A) - 31.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, ''Bu acı olayı bile istismar eden bir siyasi parti var. Burada birkaç gündür bu konuyu istismar ediyor'' dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile birlikte Irak sınırındaki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Atalay, taziye evinde yaptığı açıklamada, hükümet olarak hem taziye ziyaretinde bulunmak hem de insanlara sahip çıkarak, onları dinlemek için Uludere'ye bağlı Gülyazı köyüne geldiklerini söyledi. Yaşanan acı olayın bazı kesimlerce istismar edildiği vurgulayan Atalay, şunları söyledi: ''Bu acı olayı bile istismar eden siyasi bir parti var. Burada birkaç gündür bu konuyu istismar ediyor. Bunlar üzerinden siyaset yapan ve bunu siyaset zanneden bir siyasi parti var. Burada taziye çadırında bir olay yaşanmış, biz orada değildik. Normalde biz oraya gidecektik taziye için ama taziye çadırında bu partililerle cenaze sahipleri arasında bir olay yaşanmış. Bir milletvekili ki Grup Başkanvekili aynı zamanda, tahrik eden, provoke eden sözler söylemiş. Cenaze sahipleri de (siz bizim adımıza bunları söyleyemezsiniz burası taziye çadırıdır, cenazelerin sahibi biziz, bizi temsil temsil etmiyorsunuz) diye tepki göstermişler. Tabi ilçe kaymakamı da oradaymış. Orada saldırgan grup kaymakama da terbiyesizce tutum içerisinde olmuşlar. Kaymakamımıza da maalesef fiili müdahaleleri olmuş, çok üzüldük. Sonra da biz o çadıra gitmedik.'' Olaydan sonra cenaze sahibi ailelerin taziye çadırını terk ettiğini bildiren Başbakan Yardımcısı Atalay, ''Gördüğünüz gibi cenaze sahiplerinin hepsi burada. Burası köyün ileri gelenlerinden aynı zamanda cenaze sahiplerinden Alihan beyin evidir. Onlar çadırı terk ettiler, artık taziyeleri evlerinde kabul ediyorlar. Biz de buraya taziyeye geldik. Hem üzüntülerimizi ifade ettik hem de taziyede bulunduk'' diye konuştu. Ziyaret sırasında ailelerin acılarını paylaştıklarını ve bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiklerini aktaran Atalay, şöyle konuştu: ''Devlet olarak, hükümet olarak bütün mekanizmalar olarak gereğini yapıyoruz. Vatandaşımıza sahip çıkıyoruz. Tüm teşkilatlarımız burada vatandaşlarımızla irtibat içerisinde olacaklar. Biz de ilgiler olarak, yetkililer olarak konunun takibini sağlayacağız. Sayın Başbakanımız cenaze sahibiyle görüştü, başsağlığı dileklerini iletmiş oldu. Dileğimiz, bu acı ortamları gereksiz siyasi provokasyonlara kimse alet etmesin. Bizim birliğe, bütünlüğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Hamdolsun buraya geldik ve şuanda bunu tesis ettik. Şu anda o birlikteliği yaşıyoruz.'' -Cenaze sahipleri ve köylüler özür diledi- Bu arada taziye çadırı ziyaret ettiği sırada bir grubun saldırısı sonucu darp edilen Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'u, beraberindeki bakanlarla birlikte Şırnak Asker Hastanesinde ziyaret eden Atalay, burada yaptığı açıklamada da yaşanan olayı değerlendirdi. Saldırının provokatif bir eylem olduğuna dikkati çeken Atalay, Kaymakam Yavuz'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ''Hamdolsun gayet iyi. Başında tabi bir sıyrık var o kanama oradan olmuş. Ama ne kafasında, ne vücudunun herhangi bir yerinde rahatsızlık yok. Herhangi önemli bir şey yok. Şu anda o yüzeysel sıyırığı tedavi ediyorlar. Durumu gayet iyi'' dedi.