Taze kaşarda kanserojen madde riski

T24- Bazı kötü niyetli firmaların maliyeti düşürmek amacıyla son kullanma tarihi geçmiş, hijyenik olmayan, bozuk ve küflü peynirlerin eritilmesiyle bitkisel yağlar ve peynir altı suyu tozu katarak elde ettiği taze kaşar peynirlerinde kanserojen madde riski olduğu duyuruldu.



Ankara Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Koçak, süt ürünlerinde zaman zaman hilelere başvurulabildiğini belirtti. Taze kaşar peynirinin hileye en açık süt ürünleri arasında olduğunu bildiren Koçak, kaşar peynirindeki hileyi tüketicilerin anlamasının çok zor olduğunu söyledi.



Kaşar peynirinin sütün pıhtılaştırılıp süzülmesinden sonra fermantasyona bırakılmasıyla elde edilen telemeden yapıldığını anlatan Koçak, ancak insan sağlığını hiçe sayan bazı kötü niyetli firmaların, maliyeti düşürmek amacıyla son kullanma tarihi geçmiş, hijyenik olmayan, bozuk ve küflü peynirleri erittikten sonra bitkisel yağlar ve peynir altı suyu katarak taze kaşar peyniri ürettiğini belirtti. Bu yöntemle tüketicinin sağlığıyla oynandığını ve aldatıldığını ifade eden Koçak, şunları kaydetti:



“Türkiye'de üretilen taze kaşar peynirlerinin büyük bir bölümü bize göre eritme peyniridir. Kaşar peyniri direkt sütten yapılır ancak eritme peyniri direkt sütten değil, peynirden yapılır. Piyasadaki taze kaşar peyniri üreticilerinin bazıları, eritme peynirden taze kaşar peyniri yapma yolunu seçmektedir. Bazı merdiven altı üretim yapan firmalar bu aşamada bozuk, küflenmiş, son kullanma tarihi geçmiş sağlıksız peynirleri, ellerindeki normal peynirin içerisinde eritebilmektedir. Böylelikle sağlıksız peynirler, kaşar peynir içerisinde eritilmektedir.”



Kansorejen nikotoksinler



Peynirin içerisinde esas olarak protein ve süt yağı olmasını bekleyen tüketicinin aldatıldığını ve sağlığıyla oynandığını dile getiren Koçak, “Taze kaşar peyniri yapımında küflü peynirlerin kullanılması durumunda, bu peynirler kanserojen nikotoksinler içerebilir” diye konuştu.



Tüketicinin satın aldığı her ürün için bilgi sahibi olma hakkının bulunduğunu bildiren Koçak, her üründe kodekse uygun etiketlerin bulunması gerektiğini vurguladı. Taze kaşar peynirindeki hilelerin çok kolay önlenebileceğini bildiren Koçak, Tarım İl Müdürlüklerinin üretim yerlerinde yapacağı denetimlerle bütün Türkiye'de bu sorunun bir günde çözebileceğini iddia etti.



Koçak, diğer süt ürünlerinde de farklı hilelerle tüketicin aldatılmaya çalışıldığını, bunların önüne geçilerek dürüst üretim yapan firmaların haksız rekabetten korunacağını sözlerine ekledi.



