Taze fasulye şubatın zam şampiyonu

T24- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Şubat ayında marketlerde fiyatı en çok artan gıda ürünün yeşil fasulye, en çok düşen ürünün ise havuç olduğunu bildirdi.

TZOB'un yaptığı araştırmaya göre, Şubat'ta üretici-market farkının en yüksek olduğu ürünlerde yüzde 315,9 ile armut, yüzde 299 ile domates, yüzde 289,8 ile ıspanak ve yüzde 287,9 ile elma ve yüzde 263,1 ile yeşil fasulyenin ardından ilk sırada yer aldı.

Şubat ayında market fiyatlarına bakıldığı zaman, 3 üründe fiyat değişimi olmazken, 6 üründe azalma, 20 üründe ise fiyat artışı meydana geldi, toz şeker, kuru fasulye ve nohut fiyatlarında değişim görülmedi. Yeşil mercimekte yüzde 1,4, yumurtada yüzde 2,2, limonda yüzde 3,4, mandalinada yüzde 4,3, salatalıkta yüzde 16, havuçta ise yüzde 17,1 fiyat düşüşleri görüldü.

Buna karşılık, yeşil fasulyede yüzde 58,3, sivri biberde yüzde 32,7, patateste yüzde 23,7, ıspanakta yüzde 23,1, patlıcanda yüzde 17,4, soğanda yüzde 16,8, domateste yüzde 13,9, elmada yüzde 8,5, pırasada yüzde 7,6, dana etinde yüzde 7,2, armutta yüzde 4,6, kuru incirde yüzde 4,4, kuzu etinde yüzde 3,4, süttü yüzde 2,8, kuru kayısıda yüzde 1,8, kuru üzümde yüzde 1,5, pirinçte yüzde 1,3, fındıkta yüzde 1,2 fiyat artışı oldu.

Şubat ayında üretici fiyatlarına bakıldığında, 8 üründe fiyat değişimi olmadı, 5 üründe azalma, 14 üründe ise fiyat artışı oldu. Şubat'ta limon, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç ve sütte fiyat değişimi görülmezken, yeşil fasulyede yüzde 57,1, sivri biberde yüzde 40, soğanda yüzde 33,3, patateste yüzde 33,3, patlıcanda yüzde 29,4, mandalinada yüzde 20,3, domateste yüzde 18,2, kuru incirde yüzde 16,7, ıspanakta yüzde 14,6, pırasada yüzde 13,9, yumurtada yüzde 8,6, armutta yüzde 8,4, kuru kayısıda yüzde 7,1, dana etinde yüzde 5,4 fiyat artışı oldu.

Üretici fiyatlarında artış görülen ürünlerden yeşil fasulye, sivri biber, patlıcan ve domateste bu mevsimdeki arz örtü altı üretimden sağlandığı ve bu ürünlerde görülen fiyat artışında Şubat ayının başlarında meydana gelen aşırı yağışların yol açtığı zarar nedeniyle arzda meydana gelen daralmanın etkili olduğu kaydedildi.

TZOB'un araştırmasına göre seçilmiş bazı gıda ürünlerinde 10 Şubat 2010 itibariyle üretici, hal, pazar ve market fiyatları (TL/kg) şöyle:



ÜRÜNLER ÜRETİCİ HAL PAZAR MARKET

Domates 0,65 1,00 1,75 2,59

Salatalık 0,60 1,02 1,38 1,86

Sivri Biber 1,40 2,69 3,75 4,93

Yeşil Fasulye 2,75 5,00 7,50 9,99

Patlıcan 1,10 2,00 2,88 3,81

Havuç 0,42 0,63 1,06 1,31

Ispanak 0,55 1,03 1,56 2,14

Pırasa 0,62 1,06 1,50 1,89

Soğan 0,80 1,00 1,83 2,02

Patates 0,60 0,90 1,48 1,65

Limon 0,65 0,96 1,81 2,05

Mandalina 0,80 1,67 2,25 2,63

Elma 0,59 1,11 1,56 2,29

Armut 0,90 1,69 2,38 3,74

Kuru Fasulye 1,50 2,20 4,06 4,87

Nohut 1,20 1,90 3,44 4,18

Kırmızı Mercimek 1,75 2,50 3,88 4,37

Yeşil Mercimek 1,46 2,30 3,50 4,12

Pirinç 1,85 2,20 4,06 5,00

Kuru Kayısı 3,75 - 6,50 8,81

Kuru Üzüm 2,50 - 5,50 6,75

Kuru İncir 3,50 - 8,00 10,76

Fındık (İç) 8,00 - 13,50 18,42

Yumurta 0,15 - 0,25 0,25

1 Lt. Süt 0,84 - 2,12

Dana Eti 14,90 - 24,38

Kuzu Eti 16,59 - 27,17

Tavuk Eti - - 5,57

Toz Şeker - - 2,79