'Tayyip' sansürlü Gezi iddianamesi!

Gezi Parkı eylemlerine Antalya’dan destek veren 170 kişi hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet, memura direnme, kamu malına zarar verme suçlaması ile yapılan soruşturmaya ilişkin 157 sayfadan oluşan iddianame hazırlandı. Eylemler esnasında atılan slogan, açılan dövizlere yönelik tespitler de ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın isminin sansürlenmesi dikkat çekti.

Sloganlardan 'Tayyip' çıkarıldı

Eylemler esnasında atılan slogan, açılan dövizlere yönelik tespitlerde ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin sansürlenmesi dikkat çekti. İddianamede, Şerefine …, Her yer Taksim her yer direniş, Polisini de al git, Bu krizde teğet geçme …, Yandaş medya bu halk satılmamıştır unutmayınız yazılı dövizler açıldığı; Katil devlet hesap verecek, Gezi Parkı halkındır halkın kalacak, Her yer Taksim her yer direniş, Yaşasın devrimci direnişimiz, Hükümet yıkılsın AVM yapılsın, Antalya ayağa Taksim için sokağa, Katil polis hesap verecek, Antalya uyuma Taksim’e sahip çık, Taksim’e selam direnişe devam sloganlarının atıldığı belirtildi.

Kumanya giderleri kamu zararı gösterildi

157 sayfalık iddianame içinde ilginç detaylar olduğunu belirten Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş, şöyle dedi: “Savcı, polise eylemler esnasında verilen kumanyayı, TOMA’lar ve diğer polis araçları için kullanılan yakıt masrafını kamu zararı olarak göstermiş. Polisin içtiği su ve meşrubatların miktarı 15 bin litre olarak belirlenip 70 bin lira gider gösterilmiş. Ayrıca 10 bin lira yakıt parası, 27 bin liralık araç kiralama bedeli yine kamu zararı olarak iddianamede yer alıyor. Kamu zararı diye bir şey olamaz, kamu malına zarar verme vardır. Siz polisin içtiği kolayı, suyu zarar olarak gösteremezsiniz. O zaman polisin ücretli tuvalete verdiği çiş parasını da mı kamu zararı olarak gösterecek sizin?”