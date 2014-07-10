'Tayyip mezara, halk iktidara' pankartına beraat kararı

Eskişehir’in Han ilçesi Belediye Başkanı Erdal Şanlı’nın, Gezi protestoları sırasında açtığı ‘Tayyip mezara, halk iktidara’ pankartına mahkemeden beraat kararı çıktı. Mahkeme, Şanlı’nın açtığı söz konusu pankartın hakaret içermediğine, bu davranışın protesto kapsamında olduğuna ve halk ile birlikte yapıldığını vurgulayarak beraatına karar verdi.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Eskişehir’de geçtiğimiz yıl Gezi Parkı olaylarına destek vermek amacıyla yapılan eylemde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin o dönem Eskişehir İl Genel Meclisi Üyesi olan Erdal Şanlı, ‘Tayyip mezara, halk iktidara’ yazılı pankart taşıdı. Söz konusu pankart nedeniyle AK Partili bir vatandaş, konuyu yargıya taşıdı ve Şanlı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianamenin ardından Şanlı hakkında, 'Başbakan’a hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenan aşılamak’ suçundan 3. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

30 Mart'ta CHP’den Han ilçesi Belediye Başkanı seçilen Şanlı, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Şanlı, kimseye hakaret veya kine, düşmanlığa sevk etmek gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, beraatini talep etti. Savcı, Başkan Şanlı’nın beraatini istedi. Dosyayı son kez inceleyen mahkeme, Şanlı’nın hareketinin protesto kapsamında olduğuna ve halk ile birlikte yaptığına karar vererek, beraatini verdi.

Başkan Şanlı, adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Eskişehir’deki kitlelerin yaptığı eyleme ben de katıldım. Düşüncelerimi ifade ettim." dedi. Şanlı’nın avukatı Emre Genç ise Eskişehir’de Gezi Parkı protestoları sırasında, bir AK Partilinin Cumhuriyet savcılığına başvurarak, elinde taşıdığı pankart nedeniyle, suç duyurusunda bulunması nedeniyle o zaman İl Genel Meclis Üyesi olan Erdal Şanlı hakkında Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını kaydetti. Avukat Genç, sözlerine şöyle devam etti: "Dava halkı kin ve düşmanlığa alenen sevk etmekten, başbakana hakaretten açıldı. Davanın son duruşmasında, savcı da Şanlı’nın beraatini istedi. Mahkeme de Şanlı’nın hareketinin protesto kapsamında olduğuna ve halk ile birlikte yaptığına karar vererek, bugün belediye başkanımız olan Şanlı’nın beraatına karar verdi. Hak yerini bulmuş oldu."