'Tayyip, Allah belanı versin'e 2 yıl hapis istemi

Kadıköy Meydanı'nda kurulan halk kürsüsünde mikrofonu alıp 'Evde tüp yok, yıkanamıyorum. Tayyip, Allah belanı versin' diyen vatandaşa iki yıl hapis istemiyle dava açıldı.



Halkevleri’nin Kadıköy Çarşısı’nda krizi protesto için kurduğu Halk Kürsüsü’nde mikrofonu alıp, “Tüpümüz bitti. Banyo yapmaya, arkadaşıma gidiyorum. Bu halde yaşıyoruz. Söylemek istediğim tek şey var: Tayyip, Allah belanı versin!” diyen Alper Ateş hakkında, Başbakan Tayyip Erdoğan’a hakaretten iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ateş, hakaret etmediğini, sitemde bulunduğunu söylüyor.



Halkevleri, geçen yıl başlattığı ‘Halk Kürsüsünü Kuruyor’ kampanyası kapsamında, şubelerinin olduğu her şehrin en kalabalık meydanında toplanıp sorunlarını aktarmaları için halka mikrofon tutuyordu. Halk Kürsüsü’nde söz alan yurttaşlar elektrik ve doğalgaz zamlarından yakınıyor, işsizlik ve pahalılıktan bahsediyordu. Aynı kürsü 27 Aralık 2008’de ve 3 Ocak 2009’da Kadıköy Çarşısı’nda da kuruldu. Polis tutanağına göre 3 Ocak’ta, ‘Her haneye 140 metreküp parasız doğalgaz’, ‘08.00-17.00 arası parasız ulaşım’ yazılı dövizler açıldı ve halka mikrofon tutuldu. Kalabalık sırasıyla konuştu. Konuşmacılardan biri de Halkevleri üyesi olan 26 yaşındaki Alper Ateş’ti. Ateş, şunları söyledi:



‘Tüpümüz bitti’



“Ben geçen hafta da burada bir iki kelime etmiştim. Psikolojik deliyim ben. Bu hafta şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta evde tüpümüz vardı ve çayımız pişiyordu. Ama şu an tüpümüz de bitti ve utanmıyor, söylüyorum: Banyo yapmaya, arkadaşıma gidiyorum. Biz bu halde yaşıyoruz. Söylemek istediğim tek şey var: Tayyip, Allah belanı versin!”



Konuşma üzerine Ateş gözaltına alınmak istendiyse de kalabalık izin vermedi. Polisler Ateş hakkında “Başbakan Tayyip Erdoğan’a hakaret”ten tutanak tuttu. Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucu Ateş’e, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi gereğince ‘kamu görevlisine hakaret’ten bir yıldan az olmamak kaydıyla iki yıl iki aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İlk duruşması, 10 Mart 2010’da Kadıköy 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek.



Hakaret değil, sitem



Ateş, hakaret değil, sitem ettiğini belirterek, şöyle diyor: “Yaşadığım sıkıntılar, ülkenin kötüye gidişi beni rahatsız ediyor. Bir de bizimle ‘Kriz yok’ diye dalga geçiyorlar. Ben de çıkıp sitem ettim. Hani denir ya, ‘Ben sana daha ne yapayım’ gibi... Var olan durumu eleştirdim. O anda hissettiğim şeylerdi. Bunlar bugün de değişmedi. Aynı şeyi hissediyorum. Mahkemede de aynı şeyi söyleyeceğim. Bu durum düzelene kadar görüşüm değişmeyecek.”



Öte yandan, Aydın’da 13 yaşındaki M.S.Ö., 9 Mart’ta miting için otobüsle kente gelen Erdoğan’ı görünce “Allah senin belanı versin” diye bağırmış ve ‘hakaret’ten dava açılmıştı. Daha sonra beraat eden M.S.Ö.’nün “Zorla ensemi sıkıp fırlattı” dediği Erdoğan’ın hakkındaysa takipsizlik verilmişti.

