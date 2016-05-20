Tayvan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı görevi devraldı

Tayvan'da Ocak ayındaki seçimleri kazanan Demokratik İlerleyiş Partisi'nin (DPP) lideri Tsai Ing-wen, yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başladı.

Muhalefetteki DPP Ocak ayındaki seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 56'sını alarak, iktidardaki Kuomintang (KMT) partisini büyük yenilgiye uğratmıştı.

Eski bir üniversite öğretim görevlisi olan 59 yaşındaki Tsai'nin partisi, Çin'den ayrılmayı ve tam bağımsızlığı savunuyor.

Ancak Tsai başkanlık konuşmasında provokatif bir dil kullanmaktan kaçındı; Çin'e olumlu diyalog çağrısında bulunarak "tarihin yükünü üzerimizden atalım" dedi.

Çin ile ilişkilerde mevcut durumu koruyacaklarını belirten yeni cumhurbaşkanı, "ancak Pekin, Tayvan'ın demokrasisine saygı duymalı" diye konuştu.

Tsai'yi bekleyen bir diğer önemli sorun, ada ülkesinin zayıf ekonomisi. Pekin yönetimi, Tayvanı ayrı bir devlet olarak tanımıyor ve Çin'in bir parçası olarak kabul ediyor.

Pekin geçmişte "gerekli görürse adayı güç kullanarak geri alacağı" tehdidinde bulunmuştu. Hala Çin'de Tayvan'a doğru hazır bekletilen yüzlerce füze bulunuyor.