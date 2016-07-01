Tayvan yanlışlıkla Çin'e süpersonik füze fırlattı!

Tayvanlı yetkililer, donanmanın Kaohsiung üssünden yanlışlıkla Çin'e doğru süpersonik gemi savar füzesi fırlattığını duyurdu.

Tayvan Merkez Haber Ajansı CNA'in aktadığına göre Hsiung Feng III tipi füze, bir devriye gemisinin tatbikat teftişi görevinde olduğu sırada fırlatıldı.

Menzili yaklaşık 300 km olan süpersonik füze, Çin toprakları yönüne, Penghu Adaları açıklarına düştü, olayda yaralanan olmadı.

Tayvanlı Koramiral Mei Chia-hsu, olayın Çin ile Tayvan arasında gerginliğe neden olup olmayacağı sorusuna, "füzenin yanlışlıkla fırlatılmasıyla ilgili Çin Savunma Bakanlığı'na bilgi verildi" yanıtını verdi.

Mei Chia-hsu, olayın soruşturulduğunu ve 'gerektiği şekilde ele alınacağını' ifade etti. Ancak Pekin'in doğrudan bilgilendirilip bilgilendirilmediği ise netlik kazanmadı.

Çin, Komünist Parti'nin iktidara gelmesinden sonra toprakları terk eden milliyetçilerin ayırdığı Tayvan adasını ülkenin bir parçası olarak görüyor ve gerekirse zor kullanarak adanın Çin topraklarıyla birleşmesi gerektiğini savunuyor.

Çin'de ayrıca, adalara doğrultulmuş yüzlerce füze var.

Füzenin fırlatılması, Çin'in Komünist Parti'nin kuruluşunun 95. yıldönümü kutlamalarına ve Tayvan Devlet Başkanı, aynı zamanda Genelkurmay Başkanı lan Tsai Ing-wen'in ülke dışında olduğu bir döneme denk geldi.