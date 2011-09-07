Taylor'ın mücevherleri müzayadede satılacak

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Taylor'ın 30 milyon dolar değer biçilen mücevherleri arasında, 33.19 karat bir elmas yüzük ile ünlü yıldızın kocalarından biri olan Richard Burton tarafından hediye edilen 16. yüzyıldan kalma armut şeklinde bir inci de bulunuyor.Kendisi gibi bir Hollywood yıldızı olan Richard Burton ile iki kez evlenen Taylor, toplamda 8 evlilik yapmıştı. Değerli taşlara olan düşkünlüğü ile bilinen Taylor, 2002 yılında yayımlanan hatıralarında mücevherlere olan "aşkını" anlatmış, her bir parçaya nasıl sahip olduğunu ayrıntılarıyla dile getirmişti.Christie's müzayede evi uzmanları, mücevherlerin çoğunun Cartier ve Bulgari gibi mağazalardan ya da müzayedelerden alındığını açıkladı. Mücevherlerin bir çoğu, Taylor'ın kocaları tarafından kendisine hediye edilmiş. Satışa sunulan parçalar arasında, Burton'ın Taylor'a 40. doğumgünü hediyesi olarak satın aldığı, 16. yüzyıldan kalma bir elmas da bulunuyor. Kalp şeklindeki elmasın, bir doğum sırasında ölen karısının anısına Taj Mahal'i yaptıran Şah Cihan'ın yine karısı için yaptırdığı bir parça olduğu belirtiliyor.Burton, bir seferinde, "Keşke ona Taj Mahal'i de alabilseydim ama taşımak çok pahalıya patlar" demişti.Taylor'ın yüzlerce taşlık koleksiyonu arasında, elmaslar, safirler, yakutlar, zümrütler ve inciler bulunuyor. Bazı parçaların değerinin ise, 3 milyon doları aşabileceği belirtiliyor.Taylor'ın koleksiyonu, satışa sunulmadan önce Cenevre, Paris, Dubai, Hong Kong, Londra, Moskova ve Los Angeles gibi kentlerde sergilenecek. Ciddi alıcılar, mücevherleri isterlerse üzerlerinde deneyebilecekler. Satıştan elde edilecek gelirin bir kısmı Elizabeth Taylor AIDS Vakfı'na, kalanı da mirasçılarına gidecek. Christie's tarafından düzenlenecek müzayede, 13-14 Aralık'ta yapılacak.Elizabeth Taylor, mart ayında 79 yaşında hayatını kaybetmişti.