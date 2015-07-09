Taylor Swift'in 'Blank Space' klibi 1 milyar izlenmeye ulaştı

Taylor Swift'in 'Blank Space' videosu 1 milyar izlenmeye ulaştı. "Herkese teşekkürler" notu ile bir de hayranlarına Twitter üzerinden teşekkür eden Taylor Swift, "The Artist 100" listesinde de 1 numaradaki yerini korumaya devam ediyor.

Taylor Swift, "1989" albümü ile en çok satanlar listesinde ilk 5 deki yerini korumaya devam ediyor.

Bu albümden yayınlanan ve yeni bir başarıya imza atan Blank Space ise daha önce Swift'in Amerika single listesinde kendi kariyerinde en uzun sure 1 numarada kaldığı şarkı olmuştu.