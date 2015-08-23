Taylor Swift'e Kobe Bryant, sürprizi

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu Kobe Bryant, Taylor Swift konserinde sahneye çıkarak güzel şarkıcıya sürpriz yaptı.

26 yaşındaki ABD'li ünlü pop şarkıcısı Taylor Swift, 1989 turnesi kapsamında Staples Center'da verdiği 16. konserinde unutulmaz anlar yaşandı. Taylor Swift'in beklemediği bir anda sahneye Kobe Bryant çıktı ve kısa bir konuşma yaptı.

Kobe yaptığı konuşmada 16 rakamının önemine vurgu yaparak Los Angeles Lakers'ın da 16 NBA şampiyonluğu olduğunu hatırlattı. Kobe'nin bu sözleri ise salondakiler tarafından büyük alkış aldı.

Kobe'yi karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Taylor Swift ise hayranlarına dönerek" ben sizi şaşırtmak, size sürpriz yapmak istemiştim ancak asıl sürpriz şu anda bana yapıldı." şeklinde konuştu.

Kobe ayrıca Taylor için bir de "Taylor Swift, en çok kapalı gişe yapan performansı" yazılı bir poster hazırlattı ve Staples Center'a astırdı.

1999 yılında açılan Staples Center Los Angeles Lakers'ın maçlarını oynadığı bir spor arenası olarak kullanılıyor ve 18 bin kişilik kapasiteye sahip bir merkez olma özelliği taşıyor.

İşte Kobe Bryant'ın sahneye çıkarak Taylor Swift'e sürpriz yaptığı o anlar;