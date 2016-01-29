Taylor Swift, dünyanın en çok takip edilen 3. kişisi

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, Twiter'da 70 milyon takipçi sayısını aşarak müzikteki başarısının yanı sıra sosyal meyda da dünyanın en ünlüleri arasında yer almayı başardı.

Hürriyet'te yer alan haberde, ABD'li dünyaca ünlü kadın şarkıcı Taylor Swift, 70 milyon takipçi sayısını aşarak müzikteki başarısının yanı sıra sosyal medyada da dünyanın en ünlüleri arasında yer almayı başardı. 27 yaşındaki Swift (@taylorswift13) önceki gün Twitter’da 70 milyon takipçi sayısına ulaşarak bir rekor kırdı. Böylelikle güzel şarkıcı dünyanın en çok takip edilen 3. kişisi olmayı başardı.

Twitter’de en çok takipçiye sahip kişi Swift gibi şarkılarıyla rekorlar kıran ve 81 milyon takipçiye sahip oan ABD’li Katy Perry (@KatyPerry). Kanadalı ünlü şarkıcı Justin Bieber (@JustinBieber) ise 74 milyon takipçiyle ikinci sırada yer alıyor.

Taylor Swift'in en çok takipçiye sahip olduğu sosyal medya hesabı da Twitter.

Swift’in en çok ilgi çeken paylaşımları arasında geçen yıl büyük olay yaratan mavi/siyah elbise tartışması, kendi şarkı sözleri ile Nicki Minaj’a yönelik özrü bulunuyor.