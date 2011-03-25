-TAYLOR MİCHAEL JACKSON İLE AŞK YAŞAMIŞ LOS ANGELES (A.A) - 25.03.2011 - Amerikan sinemasının iki Oscar ödüllü oyuncusu Elizabeth Taylor'un yaşamına tanık olanlar, ünlü oyuncunun pop star Michael Jackson ile büyük bir aşk yaşadığını ve ölümünden sonra hiç kendine gelemediğini belirti. Michael Jackson'un vefatının Elizabeth Taylor'un sağlığını kötü etkilediğini söyleyen tanıklar, ünlü pop starın öldüğünde, "O hep kalbimde yaşayacak ama bu yeterli değil, onsuz hayatım o kadar boş ki" şeklinde ifadeler kullandığını kaydettiler. Taylor'un Jackson'la "en saf aşkı" yaşadığını söylediğini aktaran Taylor'un çevresi, ikilinin arasındaki ilişkinin 80'li yıllarda başladığını belirtti. Aralarında 27 yaş fark olmasına rağmen, iki ünlünün, özellikle Taylor'un AİDS'e karşı mücadele günü gibi düzenlediği faaliyetlerde, Hollywood'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde sürekli birlikte göründüğü bildiriliyor. Bazı rivayetlere göre, pop star yakıştırmasının da Elizabeth Taylor'dan geldiği belirtilirken, Michael Jackson'un sübyancılıkla suçlandığı dönemde de Taylor'un Jackson'u savunanların başında geldiği hatırlatılıyor. ABD'nin Los Angeles kentinde Çarşamba günü 79 yaşında hayata veda eden Elizabeth Taylor, dün öğleden sonra 2009 yılında vefat eden Michael Jackson'un gömülü olduğu Forest Lawn Memorial Park mezarlığında toprağa verildi. Ünlü yıldızlar ile ilgili haberler yayımlayan TMZ internet sitesi, Taylor'un kendi isteği üzerine Michael Jackson'un gömülü olduğu Los Angeles'ın girişindeki Glendale kasabasında yer alan Forest Lawn Memorial Park mezarlığına gömüldüğünü belirtti.