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Taylandlı turistler de Atatürk'ü andı

Atilla ATMACA/KONYA ,(DHA)- KONYA'ya Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmek için gelen Taylandlı turist kafilesi, kaldıkları otelde Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliklerine katıldı

10 Kasım 2017 20:50

Atilla ATMACA/KONYA ,(DHA)- KONYA\'ya Mevlana Müzesi\'ni ziyaret etmek için gelen Taylandlı turist kafilesi, kaldıkları otelde Mustafa Kemal Atatürk\'ü anma etkinliklerine katıldı. 
Tarihi ve turisttik bölgeleri gezmek için Türkiye\'ye gelen yaklaşık 30 kişiden oluşan Taylandlı  turist kafilesi, Mevlana Müzesi\'ni de ziyaret için Konya\'ya geldi. Taylandlı turistler, konakladıkları otelde çalışanların Mustafa Kemal Atatürk için düzenledikleri anma etkinliğine katıldı.Turistler duvara asılı Atatürk\'ün fotoğrafının önünde saygıyla eğilirken, bu anları da fotoğrafladılar.  

FOTOĞRAFLI   

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