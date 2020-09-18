Taylandlı milletvekili mecliste porno izlerken yakalandı!

T24 Dış Haberler

Taylandlı milletvekili Ronnathep Anuvat , mecliste bütçe görüşmeleri yapılırken telefonundan porno içerikli görsellere bakarken yakanlandı.

Anuvat'ın, görsellere "daha yakından bakabilmek için" maskesini çıkardığı da belirtildi.

Vekilin pornografik görüntülere baktığı anlar, oturumu takip eden gazetecilerin kameralarına yakalandı.

Anuvat gazeteciler kendisine fotoğrafları sorduğunda oturum sırasında pornografik içerikli görsellere baktığını kabul etti. Ancak milletvekili fotoğrafların kendisine isteği dışında gönderildiğini ve mesajları gönderen kadınının tehlikede olduğunu söyleyerek para istediğini ifade etti.

İktidardaki ordu partisinin mensubu olan Anuvat, fotoğraflara kadının tehlikede olup olmadığını anlamak için baktığını ve çevresini incelediğini iddia etti.

Hükûmet yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapması için Ronnathep Anuvat'ı görüşmeye çağırdı