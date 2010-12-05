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Dünya

TAYLAND KRALI 83. YAŞGÜNÜ İÇİN HASTANEDEN ÇIKTI BANGKOK (A.A)

05 Aralık 2010 15:06

-TAYLAND KRALI 83. YAŞGÜNÜ İÇİN HASTANEDEN ÇIKTI BANGKOK (A.A) - 05.12.2010 - Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej, 83. yaşgünü için, solunum rahatsızlığıyla uzun süredir tedavi gördüğü hastaneden kısa bir süreliğine çıktı. Bir yılı aşkın süredir tedavi gördüğü hastaneden çıkan ve saraya gelen Kral, ülkenin önde gelenlerinin önünde yaptığı ve televizyondan yayınlanan konuşmasında, vatandaşlara ülkeye karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu. Kral, ihmalkar davrananların, kendilerine ve ülkeye zarar verdiklerini belirtti.  Ülkedeki siyasi krize değinmeyen Kral, devrik Başbakan Taksin Şinavatra yanlısı "Kırmızı Gömlekliler'in" gösterilerinin yol açtığı krize ilişkin de sessiz kaldı. Geçen yıl eylülde solunum sorunuyla hastaneye kaldırılan Kralın sağlık durumu, yerine kimin geçeceği konusundaki tartışmaları çerçevesinde yakından takip ediliyor.  Tahtta 63 yıldır oturan Bhumibol, dünyanın en uzun süredir tahtını koruyan kralı unvanını taşıyor. Kral Bhumibol, siyasi bir rolü olmayan anayasal bir monark olmasına rağmen, geniş halk yığınları tarafından seviliyor ve ülkenin yegane birleştirici sembolü olarak görülüyor. Kralın yerine kimin geçeceği tartışmaları uzun süredir devam ediyor. Kralın sağlığının bozulmasının, toplumda geniş bir huzursuzluğa yol açtığı belirtiliyor. 

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