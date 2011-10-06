-Tayland'da selden ölenlerin sayısı 237'ye yükseldi ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Tayland'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde temmuz ayından bu yana ölenlerin sayısı 237'ye yükseldi. Tarihinin en kötü sel felaketlerinden birini yaşayan Tayland'da 77 kentten 58'i sular altında kaldı. Sel felaketi, ülke genelinde 2 milyondan fazla insanı etkiledi. Ekili alanların büyük bir kısmı sular altında kaldığı için pirinç üretimi tehlike altına girdi. Tayland'ın antik başkenti Ayutthaya kentindeki Budist tapınakları da selden zarar gördü. Şiddetli yağışların kasım ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor.