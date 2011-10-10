-Tayland'da ölü sayısı 270'e yükseldi BANGKOK (A.A) - 10.10.2011 - Tayland'da muson yağmurlarının yol açtığı sellerde Temmuz ayından bu yana ölenlerin sayısı 270'e yükseldi. Tarihinin en kötü sel felaketlerinden birini yaşayan Tayland'da 77 kentten 30'u sular altında kaldı; ülke genelinde 2 milyondan fazla kişi etkilendi ve 700 bin ev hasar gördü. Deniz düzeyinden sadece iki metre yüksekte olan başkent Bangkok'ta Chao Phraya nehrinin yükselmesi üzerine tahliye planları yapılmaya başlandı. Hong Kong'un 13 kat büyüklüğünde ekili alan (1,38 milyon hektar), sular altında kaldığı için pirinç üretimi tehlike altına girdi. Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı olan Tayland'daki sel felaketinin pirinç fiyatlarında önemli bir artışa neden olması bekleniyor. Sel felaketinden en çok hasar gören kentlerden biri olan Ayutthaya'da 7 bin kişinin barınması için üç tahliye merkezi kuruldu. Kente 2 bin arama kurtarma görevlisinin yanı sıra bin bot ve 155 kamyon gönderildi. Kentte aralarında Japon otomobil üreticisi Honda'nın tesisinin de olduğu 198 fabrika kapatıldı. Tayland Sanayi Bakanı Wannarat Channukul, ilk belirlemelere göre selin sadece Ayutthaya kentinde yaklaşık 645 milyon dolarlık zarara yol açtığını açıkladı. Başbakan Yingluck Shinawatra ile birlikte bugün Ayutthaya kentine gideceklerini belirten Channukul, bazı bölgelerle iletişim kurulamadığını söyledi. Tayland'da şiddetli yağışların Kasım ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor.