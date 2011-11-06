-Tayland'daki sellerde ölü sayısı 500'ü aştı BANGKOK (A.A) - 06.11.2011 - Tayland'ı haftalardır etkisi altına alan sellerde ölü sayısı 500'ü aştı. Hükümetten yapılan açıklamada, ülkenin tümünde seller ve su baskınlarından ölenlerin sayısının 506'ya ulaştığı belirtildi. 3 ay önce olağan dışı bir musonun yol açtığı ve ülkenin özellikle kuzey ve iç kesimlerini vuran sellerden milyonlarca kişi etkilendi. 12 milyon nüfuslu Bangkok'u çamurlu sularla karışık, toksik sanayi atıkları, çöpler ve hayvan leşleri ile sağlığa zararlı diğer maddeler işgal ederken, başkentin stratejik ticaret ve iş merkezi şimdilik sellerden etkilenmedi. Yetkililer, kentin doğu ve batısındaki kanallar üzerinden kuzey yönünden gelen büyük miktarda suyu tahliye etmeye çalışıyorlar.