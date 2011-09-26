-Tayland'da seller: 158 ölü BANGKOK (A.A) - 26.09.2011 - Muson yağmurlarının yol açtığı sellerde Tayland'da temmuz ortasından beri 158, komşu Kamboçya'da da son iki haftada 61 kişi öldü. Tayland Afet Yardım Bakanlığı'na göre, Singapur'un 11 kat büyüklüğünde toplam 800 bin hektarlık çiftlik arazisi sel suları altında kaldı. Çao Praya Irmağı taştı, ülke genelinde 39 il sulara gömüldü. Başbakan Yingluck Şinavatra, 40 milyar bahtın (1,2 milyar dolar) sel önleme projelerinde kullanılacağını açıkladı. Ağustos-Ekim muson mevsimine rağmen Tayland, dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı. Bu yıl 25,1 milyon ton pirinç dış satımında bulunması beklenen Tayland, geçen yıl 24 milyon ton pirinç üretti. -Kamboçya- Kamboçya'da da son iki haftada 163 bin hektarlık alan sel sularının altında kaldı, toplam 61 kişi öldü. 7 milyon tonluk yıllık pirinç üretimi çeltik tarlalarının suya gömülmesi yüzünden düşme tehlikesine girdi. Kamboçya Ulusal Afet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keo Vy, Mekong Irmağı ve Tonle Gölü'nün sellerden yükseleceğini bildirdi.