-TAYLAND'DA SEÇMENLER SANDIK BAŞINA GİTTİ BANGKOK (A.A) - 03.07.2011 - Yaklaşık 6 yıldır siyasal krizin sürdüğü Tayland'da genel seçim için seçmenler sandık başına gitti. Kamuoyu yoklamalarına göre muhalefette bulunan ve liderliğini Yingluck Shinawatra'nın yaptığı Puea Thai (Taylandlılar İçin) partisi, Başbakan Abhisit Vejjajiva liderliğindeki Demokrat Parti'ye karşı açık ara önde bulunuyor. 2006'daki askeri darbeyle uzaklaştırılan eski Başbakan Thaksin Shinawatra'nın kardeşi olan Yingluck'un hükümeti kurması halinde kendisi, ülkenin ilk kadın başbakanı olacak. Dubai'de yaşayan Thaksin, kızkardeşinin seçim kampanyasını buradan destekledi ve seçimi kazanmaları, kendisine de ülkesine dönüş yolunu açacak. Thaksin'in "kırmızı gömlekliler" olarak adlandırılan ve daha çok kırsal kesimdeki yoksul nüfus içerisinde taban bulan taraftarları, başkent Bangkok'un ticari bölgesinde geçen yıl 11 hafta süren protesto eylemleri düzenlemişti. Bölgedeki 5 yıldızlı otellerin kepenk indirmesine yol açan bu gösterilere ordu birliklerinin müdahalesinde 91 kişi ölmüş, yaklaşık 2000 kişi de yaralanmıştı. Halk, bu olaylardan sonra ilk kez sandık başına gidiyor. Muhalefet lideri Yungluck, kırmızı gömleklileri, ülkedeki zengin-fakir uçurumuna karşı bir başkaldırı olarak değerlendiriyor ve zengin kesimleri ve ordunun üst düzey komutanlarını hukuksuzlukla suçluyor. Ülkedeki siyasal kriz, yoksul kesimin umut bağladığı Thaksin'in 2006'da askeri darbe ile devrilmesi ile doruğa çıktı. 2001 ve 2005'deki seçimleri ezici çoğunlukla kazanmış olan Thaksin'in toplum içerisindeki desteğinin, kızkardeşi Yingluck'a katkı sağlaması bekleniyor. Seçmenler, Parlamento'nun 500 üyesini belirleyecek. Sandıklar TSİ 11.00'de kapanacak ve izleyen 1 saat içerisinde seçimin galibi aşağı yukarı ortaya çıkmış olacak.