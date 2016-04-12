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Dünya

Tayland'da sarhoş sürücülere morgda çalışma cezası

"Caydırıcı olması amaçlanıyor, insanları alkollü araç kullanmaktan vazgeçirmenin bir yolu"

12 Nisan 2016 23:05

Tayland'da yol güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler kapsamında sarhoş sürücülere morgda çalışma cezası verilmesi planlanıyor.

Emniyet yetkilisi Kriangdej Jantarawong, uygulama için "Caydırıcı olması amaçlanıyor, insanları alkollü araç kullanmaktan vazgeçirmenin bir yolu" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Tayland'da her yıl trafik kazalarında ölenlerin sayısı yaklaşık 24.000.

Ülkede Yeni Yıl kutlamalarının başlayacağı Çarşamba gününden itibaren ailelerini ziyaret için halkın yollara dökülmesi bekleniyor.

Tayland polisinde gözaltı denetimlerinden sorumlu yetkili Nontajit Netpukkana, hükümetin alkollü ve tedbirsiz sürücüleri hastane koğuşlarında göndermeye başladığını söyledi.

Fakat yetkililer, morgda çalışmanın yarattığı 'yoğun geriliminin', suçlulara eylemlerinin yaratacağı sonuçlar hakkında daha iyi bir fikir vereceği kararına vardı.
 

"Yedi Ölümcül Gün"
 

Kabine de geçen hafta sarhoş sürücülerin morgda çalışması planını onayladı. Bangkok Post'un haberine göre hangi suçluların bu cezaya çarptırılacağına mahkemeler karar verecek.

Tayland'da 'Songkran' olarak bilinen üç günlük Yeni Yıl festivali kapsamında su savaşları düzenleniyor.

Hükümet, kuraklığa rağmen su savaşlarının düzenleneceğini söyledi.

Yoğun alkol tüketilen festival, yaşanan trafik kazaları nedeniyle 'Yedi Ölümcül Gün' olarak da anılıyor.

Hükümet yılbaşında yaptığı açıklamasında festival boyunca alkollü sürücülerin araçlarına el konulabileceği uyarısında bulundu. uyarısında bulundu.

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