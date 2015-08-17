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Dünya

Tayland'da patlama; 12 ölü, 78 yaralı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta pek çok protestonun adresi olan Rajprasong kavşağında meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmiyor

17 Ağustos 2015 20:20

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta büyük bir patlama meydana geldi. İş çıkışı saatinde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi de yaralandı.

Patlama, kentte bugüne kadar pek çok protestonun adresi olan Rajprasong kavşağında meydana geldi. 12 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Ancak yetkililer saldırının ekonomi ve turizme zarar vermek amaçlı bir eylem oldugu kanısında. Görgü tanıkları, patlama anında gökgürültüsüne benzeyen bir ses duyduklarını söyledi.

 

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