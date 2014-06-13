Tayland’da ordu, Dünya Kupasını ücretsiz yayınlatmak istiyor

Tayland’da cunta bir süredir ‘mutluluk kampanyası’ adını verdikleri halkla ilişkiler çalışması kapsamında ücretsiz konser ve saç kesimi gibi hizmetler sunuyordu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Tayland'daki cunta yönetimi, mutluluk kampanyasının bir parçası olarak televizyon şirketlerinden Dünya Kupası maçlarını izleyicilere ücretsiz sunmalarını istedi.

Yayıncı kuruluş RS, maçların sadece üçte birini ücretsiz göstermeyi planlıyordu. Ordunun ulusal yayın kuruluşuna maçların ücretsiz gösterilmesi için girişimde bulunmasını emretmesinin ardından, bazı tazminat konularının ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Hükümete yönelik aylar boyunca süren gösterilerin ardından Tayland ordusu geçen ay yönetime el koymuştu. Darbeden sonra muhalifler üzerindeki baskı artırılırken, çok sayıda muhalif önce tutuklandı, sonra 'uyarı' ile serbest bırakıldı. Başkent Bangkok ile birçok kentte sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.