Tayland'da mağarada mahsur kalanların tamamı kurtarıldı

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma çalışmasında 3'üncü aşamaya geçildi. Dün ara verilen kurtarma çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Mağarada mahsur kalan çocukların tamamı ve antrenörleri kurtarıldı.

Tayland'da mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde 4 çocuk daha kurtarıldı. İlk iki günde 8 çocuk kurtarılmıştı.

Çalışmaların üçüncü gününde mağarada mahsur kalan çocukların tamamı kurtarıldı. Antrenörün kurtarılması için çalışmalar da sonuç verdi; antrenör de kurtarıldı.