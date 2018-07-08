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Ekonomi

Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklar kurtarılıyor

İstanbul, 8 Temmuz (DHA) - Tayland'da mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarmak için başlatılan operasyon kapsamında, ilk bilgilere göre en az dört çocuk kurtarıldı

08 Temmuz 2018 19:08

İstanbul, 8 Temmuz (DHA) - Tayland\'da mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarmak için başlatılan operasyon kapsamında, ilk bilgilere göre en az dört çocuk kurtarıldı. Bazı kaynaklara göre kurtarılan çocuk sayısı altıya yükseldi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.
Yerel gazetelerin haberlerine göre, çocukların mağaranın çıkışına ulaşmak için, su altında yaklaşık dört kilomteri geçmek zorunda kaldılar. Kurtarma çalışmalarını izleyen yerel medyanın haberlerine göre, güvenli bir şekilde mağaradan çıkarılan çocuklar, iki ambulans ile hastaneye götürüldüler.

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