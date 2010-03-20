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Dünya

Tayland'da 'kırmızı gömlekliler' sokaklarda

Tayland'da Başbakan Vejjajiva hükümetinin istifasını talep eden göstericiler, eylemlerini sürdürüyor.

20 Mart 2010 02:00

T24 - Tayland'da Başbakan Abhisit Vejjajiva hükümetinin istifasını ve seçime gidilmesini talep eden göstericiler, eylemlerini, kent dışından binlerce aracın başkente giriş yapmasıyla sürdürüyor.

Geleneksel üç tekerlekli "tak-tuk" adı verilen motosikletler, kamyonetler, otomobillerin katıldığı konvoy şehre giriş yaparak merkezde toplanacak, burada bulunan ticaret bölgesiyle Çin mahallesinde yoğunlaşacak.

Askeri darbeyle 2006'da devrilen eski Başbakan Taksin Şinavatra yanlılarının çoğunluğu oluşturduğu eylemcilerin trafik karmaşasına yol açabileceği gerekçesiyle polis ve kent yetkilileri halkı, gösteriler sona erinceye kadar evde kalmaya veya toplu taşım araçlarını kullanmaya davet etti.

Protestocuların liderlerinden Natthawut Saikua ise halka sokağa çıkma çağrısı yaptı. Saikua, göstericilere hitaben yaptığı konuşmada, "Tayland'ı değiştirmek için caddelere çıkın. Zaman kimseyi beklemez. Tişörtleriniz ne renk olursa olsun, eğer eşitlik ve demokrasiyi seviyorsanız bize katılın" dedi.

Kırmızı tişörtler giyen göstericiler, kendi kanlarını salı günü başbakanlığın çevresine döktükleri şok edici bir gösteri de düzenlemişti. Kent merkezinde sayıları pazar günü 100 bini bulan göstericiler, o günden beri yarı yarıya azalmıştı. Göstericiler, şimdi de "kanlarıyla bir sanat eseri oluşturmayı" planlıyor.

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