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Dünya

Tayland'da 'hayatı durdurma' eylemi yapılıyor

Tayland'da Başbakan Yingluck Şinavatra 2 Şubat'ta erken seçim kararı aldı, muhalefet ise Şinavatra'nın istifasını istiyor

14 Ocak 2014 17:20

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşamı durdurma amacıyla sokağa çıkan protestocular, eylemlerinin ikinci gününde bazı hükümet binalarına yürüdü. Gümrük Bakanlığı binasını kuşatan göstericiler, kavşakları trafiğe kapadı.

BBC Türkçe'de yer alan haberde, göstericilerin talebinin, Başbakan Yingluck Şinavatra'nın istifa ederek yönetimi bir "halk konseyine" bırakması olduğuna yer verildi. Eylemlerin, bu talep yerine getirilene kadar süreceği belirtiliyor.


Muhalefet kararlı


Göstericiler, Başbakan Yingluck Şinavatra'nın hükümetinin, 2006 yılında ordu tarafından koltuğundan indirilen kardeşi Taksin Şinavatra'nın kontrolünde olduğunu ve paraya endekslenen Tayland demokrasisinin sakatlandığını öne sürüyor.

Kırsal bölgelerde geniş desteğe sahip olan Yingluck Şinavatra ise aniden 2 Şubat'ta erken seçim kararı aldı. Fakat muhalefet bu seçimi boykot edeceğini duyurdu.

Başbakan Şinavatra dün yaptığı açıklamada, seçimlerin ertelenmesi için muhalefet temsilcileri ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Göstericilerin liderlerinden Suthep Thaugsuban ise bu öneriyi geri çevirerek, "Ya kazanırız ya kaybederiz... Bugün Tayland'ı temizlemeliyiz" diye konuştu.

Bangkok'un yedi ana kavşağına dün barikatlar kuran göstericilerin birçoğu geceyi sokaklarda geçirdi. Sabah saatlerinde hükümet binalarına yürüyüşe geçen muhalifler, memurların işbaşı yapmasını engellemeye çalışıyor.

Birkaç bin göstericinin kuşattığ Gümrük Bakanlığı'ndaki yetkili Rakop Srisupaat AFP'ye yaptığı açıklamada, "Gümrük kontrol noktaları hariç bütün bakanlığı kapattık. Gelişmeleri göreceğiz." dedi. Bangkok Post gazetesi, Ticaret Bakanlığı'nın da göstericilerin hedefi olduğunu kaydetti.

"Durdurma" eylemi şimdilik barışçıl bir seyir izliyor ve özel işyerleri faaliyetlerini sürdürüyor. Çatışma çıkmasından kaçınan hükümet ise 18 bin kişilik güvenlik gücünü hazır tutuyor.

Bu arada, ABD Dışişleri Baknalığı sözcüsü Marie Harf, "diyalog ve barışçıl bir demokratik geçişi sağlamak" için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

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