Tayland`da eylemler hız kesmiyor

T24 -

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tayland’da siyasi protesto eylemlerinin devam ettiği hatırlatılarak, son olarak 10 Nisan tarihinde başkent Bangkok’da meydana gelen olaylarda aralarında bir Japon gazetecinin de bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybetmesi, 900 civarında Tayland vatandaşının yaralanmasının üzüntü verici bir gelişme teşkil ettiği kaydedildi. Tayland’da iktidar ve muhalefet arasında süren gerilimin daha fazla şiddete ve can kaybına yol açmadan sona ermesinin temenni edildiği açıklamada, "Ülkede yaşanan olaylar nedeniyle bakanlığımızın internet sitesine, Tayland’a seyahat edecek vatandaşlarımıza yönelik seyahat uyarısı konulmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmekte olup, seyahat uyarımız gerektiğinde güncellenmektedir" denildi.