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Dünya

Tayland’da darbeyle lider olan Chan-Ocha'ı kraliyet onayladı

Kraliyetin büyük saygı gördüğü Tayland'da kralın onayı, askeri darbenin meşruluk kazanması açısından önemli görülüyor

26 Mayıs 2014 15:25

Tayland’da geçen hafta askeri darbeyle yönetimi ele geçiren General Genereal Prayut Chan-Ocha, başkentte düzenlenen törenle ülkeyi yönetmesi için resmi olarak atanmış oldu. 86 yaşındaki Kral Bhumibol Adulyadej törene katılmadı. Kraliyetin büyük saygı gördüğü Tayland'da kralın onayı, darbenin meşruluk kazanması açısından önemli görülüyor.

Törenin ardından açıklama yapan General Prayut "ülkede barış ve düzenin sağlanmasına büyük önem verdiklerini" belirterek en kısa zamanda seçimlere gidileceğini söyledi.

Seçim tarihi vermeyen general protestoların devam etmesi halinde güç kullanmak zorunda kalacakları uyarısında bulundu.

 

Onlarca siyasi tutklandı

 

Asya'nın güneydoğusunda yer alan Tayland'da ordu, aylardır devam eden gösterilerin ardından ülkeyi "istikrara kavuşturma" gerekçesiyle yönetime el koymuştu.

Göstericiler Başbakan Yingluck Şinavatra'nın istifasını talep etmiş, gösterilerde 28 kişi ölmüş yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Darbeden önce Tayland Anayasa Mahkemesi, Yingluck'ı yolsuzluk yapmaktan suçlu bulmuş ve görevden uzaklaştırmıştı.

Seçimle iktidara gelen hükümeti deviren darbe uluslararası arenada büyük tepki topladı. Toplanma ve gösteri yasağına rağmen hafta sonu başkent Bangkok'ta da darbe karşıtı küçük gösteriler oldu.

Ordunun yönetime el koymasından bu yana, eski Başbakan Yingluck da dahil olmak üzere onlarca siyasi kişilik tutuklandı. Tutuklananlar arasında basın mensupları ve akademisyenler de bulunurken, medya da sıkı bir denetime tabi tutuluyor.

Siyasi yorumcular kutuplaşmanın arttığı Tayland'da askeri darbenin çözüm olmayacağını belirtiyor.

 

 

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