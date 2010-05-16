T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tayland'da çatışmalara kan bulaştı

Hükümet, göstericilerin üzerine askeri birlikleri sevk ederken, muhalifler de ateşli silahlarla direniyor.

16 Mayıs 2010 03:00

 

T24- Tayland’da iktidar ile muhalefet arasında haftalardır süren çekişmeye şiddet karıştı. Hükümet, göstericilerin üzerine askeri birlikleri sevk ederken, muhalifler de ateşli silahlarla direniyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta askerler hükümet karşıtı protestoculara müdahale etti. Çatışmalarda ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Hükümetin 6 haftadır süren protestolara son vereceğini açıklamasının ardından ordu birlikleri dün harekete geçmişti.

Askerler göz yaşartıcı bomba ve plastik mermilerle göstericilerin bulunduğu semtleri ele geçirmeye çalıştı.


Muhaliflere “terörist” suçlaması


Muhalifler ise askerlere molotofkokteyli, taş ve el yapımı roketlerle direndi. Bu sırada araçlar ve otomobil lastiklerinden oluşturulan barikatlar ateşe verildi.

Çatışmalar dün gece aralıksız devam etti. Sık sık silah ve patlama sesleri duyulurken 150'den fazla kişi de yaralandı.

Ordu Sözcüsü Sansern Kaewkamnerd ise göstericiler arasında yer alan “500 kişilik bir terörist grubun” askerlere karşı tabanca ve el bombaları kullandığını açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24