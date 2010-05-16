Tayland'da çatışmalara kan bulaştı

T24- Tayland’da iktidar ile muhalefet arasında haftalardır süren çekişmeye şiddet karıştı. Hükümet, göstericilerin üzerine askeri birlikleri sevk ederken, muhalifler de ateşli silahlarla direniyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta askerler hükümet karşıtı protestoculara müdahale etti. Çatışmalarda ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.



Hükümetin 6 haftadır süren protestolara son vereceğini açıklamasının ardından ordu birlikleri dün harekete geçmişti.



Askerler göz yaşartıcı bomba ve plastik mermilerle göstericilerin bulunduğu semtleri ele geçirmeye çalıştı.





Muhaliflere “terörist” suçlaması





Muhalifler ise askerlere molotofkokteyli, taş ve el yapımı roketlerle direndi. Bu sırada araçlar ve otomobil lastiklerinden oluşturulan barikatlar ateşe verildi.



Çatışmalar dün gece aralıksız devam etti. Sık sık silah ve patlama sesleri duyulurken 150'den fazla kişi de yaralandı.



Ordu Sözcüsü Sansern Kaewkamnerd ise göstericiler arasında yer alan “500 kişilik bir terörist grubun” askerlere karşı tabanca ve el bombaları kullandığını açıkladı.