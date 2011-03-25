-TAYLAND'DA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÇİANG RAİ (A.A) - 25.03.2011 - Myanmar'da dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi hisseden Tayland da depremle sarsıldı. Tayland'ın kuzeyinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çiang Rai eyaleti valisi, depremin küçük çaplı hasara yol açtığını belirtti, ancak bazı bölgelerde telefon hatları kesildiği için hasarla ilgili ayrıntılı bilgiyi henüz alamadıklarını da söyledi. Myanmar'da dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde onlarca kişi hayatını kaybederken, depremin Tayland'da da bir kişinin ölümüne yol açtığı bildirilmişti.