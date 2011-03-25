T24 LogoT24 Logo
Dünya

TAYLAND'DA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÇİANG RAİ (A.A) 

25 Mart 2011 10:52

-TAYLAND'DA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÇİANG RAİ (A.A) - 25.03.2011 - Myanmar'da dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi hisseden Tayland da depremle sarsıldı. Tayland'ın kuzeyinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çiang Rai eyaleti valisi, depremin küçük çaplı hasara yol açtığını belirtti, ancak bazı bölgelerde telefon hatları kesildiği için hasarla ilgili ayrıntılı bilgiyi henüz alamadıklarını da söyledi. Myanmar'da dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde onlarca kişi hayatını kaybederken, depremin Tayland'da da bir kişinin ölümüne yol açtığı bildirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24