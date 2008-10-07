Tayland tam karıştı

>>> Tayland Başbakanı'na 'aşçılık' azli

>>> Eylemciler sefada, kabine havaalanında



Göstericilerle arabuluculuk yapma görevi de üstlenen Başbakan Yardımcısı Çavalit Yongçaiyudh, istifa mektubunda, parlamento binasının önünde polisle göstericiler arasında çıkan, en az 118 kişinin yaralandığı olayların sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, milletvekillerinin parlamento binasına girmesine engel olmaya çalışan göstericilere polisin müdahale etmesi sonucu 118 kişi yaralanmıştı. Olay bölgesine yakın bir yerde bir kamyonun infilak etmesi sonucu 1 kişinin de öldüğü bildiriliyor. Ancak bu patlamanın gösterilerle ilişkili olup olmadığı netlik kazanmış değil.Halk Demokrasi İttifakı yandaşları, hükümetin istifa etmesi ve seçim sisteminde kapsamlı düzeltmeler yapılması talebiyle 26 Ağustos'tan bu yana başbakanlık yerleşkesini işgal altında tutuyordu.Protestocular meclisin açılış oturumunu engellemek için dün gece parlamento binasına yürüyerek, parlamentonun çevresine dikenli tel çekti ve lastiklerden barikat kurdu.