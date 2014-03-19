Tayland Hava Kuvvetleri'nin tespit ettiği uçak kayıp uçak mı?

Uluslararası işbirliğinin yetersizliği, Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağını arama çalışmalarını sekteye uğratıyor.

Uçağın kaybolmasının üzerinden 10 gün geçti ve 239 kişi taşıyan uçağın nerede olabileceği konusunda hâlâ bir bilgiye ulaşılamadı. Tayland ordusu ise dün bir açıklama yaparak radarlarının bir uçak tespit ettiğini ve bunun kayıp yolcu uçağı olabileceğini söyledi.

Hürriyet'te yar alan habere göre, Tayland Hava Kuvvetleri'nden Montol Suchookorn, Tayland ordusuna ait radarların MH370 sefer sayılı uçağın aksi güzergahta hareket eden bir uçaktan normal olmayan bir sinyal alındığını söyledi.

Tayland’ın bu bilgiyi daha önce paylaşmamış olmasının nedeni ise yetkililerin ilgisizliği ve özel olarak kendilerine bu yönde bir soru yöneltilmemiş olması.

Maldivler'de görüldü iddiası

8 Mart’tan bu yana kayıp olan MH370 sefer sayılı uçakla ilgili bir diğer iddia da uçağın rotasından binlerce kilometre uzakta Maldivler üzerinde görüldüğü şeklinde. Görgü tanıkları, uzmanların uçağın yakıt yetersizliği nedeniyle alçaktan uçuyor olabileceğini söylediği saatlerde Maldivler üzerinde bir yolcu uçağı gördüklerini iddia etti.