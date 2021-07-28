Tayland, hastanelerin dolduğu Bangkok'daki Covid hastalarını trenle memleketlerine taşımaya başladı

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Tayland, başkent Bangkok'da dolan hastaneleri boşaltmak için Koronavirüs hastalarını yataklı trenlerle memleketlerine göndermeye başladı.

İlk tren, salı günü ülkenin kuzeydoğusunda evi olan semptomsuz veya hafif semptomlu 137 Covid hastasını taşıdı.

Tayland, üçüncü ve en ciddi Koronavirüs salgını dalgasını yaşıyor. Başkent Bangkok'da tespit edilen birçok hastanın Delta varyantıyla enfekte olduğu belirlendi. Bangkok'da kapasiyesi dolan hastaneler, hastaları otoparklara yerleştirilen yataklarda tedavi etmeye ve durumu ağır olanları geri çevirmeye başlamıştı.

Nisan ayında 100'ün altında olan toplam ölüm sayısı 4 bin 500'e yaklaştı. Çarşamba günü 16 bin 533 yeni vaka tespit edildi ve 133 kişi hayatını kaybetti.

Kamu Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, hastaları taşıyan trenlerin varış destinasyonu dışında hiçbir yerde durmayacağını ve doktorların düzenli olarak hastaların durumunu kontrol edeceğini ifade etti.

Bakani hastaları taşımak için minibüs ve uçakların da kullanılabileceğini ifade etti.