Tayland'da bir asker 20 kişiyi öldürdü; insanları 9 saat rehin tuttuktan sonra polis tarafından öldürüldü

Tayland'da bir asker görev yaptığı komutan ve iki subayı öldürdükten sonra pek çok silah ve bir askeri aracı çaldı. Şehir merkezinde bir alışveriş merkezinde insanları rehin alan asker toplamda 20 kişiyi öldürüp 31 kişiyi de yaralamasından 9 saat sonra polis tarafından öldürüldü.

The Guardian'ın aktardığına göre, Tayland’da yayın yapan Thai Rat televizyonu, 20 kişiyi öldüren, 31 kişiyi de yaralayan saldırgan asker, 9 saat boyunca bir grup rehineyi tuttuğu alışveriş merkezinden kaçmaya çalışırken öldürüldü.

Tayland’da görev yaptığı birlikteki komutanı ve iki subayı öldürdükten sonra çaldığı silahlar ve bir askeri araçla şehir merkezine giden Taylandlı asker, bir alışveriş merkezine girerek onlarca insanı 9 saat boyunca bir grup rehin tuttu.

Eylemini Facebook'tan canlı yayınlayan asker, silahlı bir fotoğrafını "Yorgunum" notuyla paylaştı.

Tayland polisi operasyon sırasında Aranıyor notuyla askerin fotoğrafını paylaştı.

2. Bölge Ordusu Komutanı Tuğgeneral Kongcheep Tantrawanich, firari askerin çavuş rütbesinde olduğunu söyledi.