Tayland Başbakanı'na 'aşçılık' azli

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Samak Sundavarej'in televizyonda yemek programları yaparak anayasayı ihlal ettiğine ve istifası etmesi gerektiğine hükmetti.
09 Eylül 2008 03:00
Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Samak Sundavarej'in televizyonda yemek programları yaparak anayasayı ihlal ettiğine ve istifa etmesi gerektiğine hükmetti.
Mahkeme, TV'de aşçılık yeteneklerini sergileyerek program yapan Samak'ın "anayasanın 267. maddesini ihlal ettiğine" ve bu yüzden "başbakan olarak görevinin sona erdiğine" karar verdi. Anayasa Mahkemesinin kararı, aynı zamanda hükümetin de istifa etmesi gerektiği anlamına geliyor.
Bu arada, iktidardaki Halkın İktidarı Partisi, Samak'ı yeniden aday göstereceğini açıkladı. Samak, dün çıktığı mahkemede, özel bir medya kuruluşu için söz konusu programları yapması karşılığında maaş aldığı iddialarını reddetmişti.
Başbakanlık görevine başlamasından iki ay sonra Samak, programlara çıkmayı bırakmıştı. Anayasaya göre başbakanın ve bakanların kar amacı güden özel kuruluşlarda çalışması yasak.
Hükümet zaten protesto ediliyordu
Dava, Samak'a karşı sokak gösterilerinin başladığı 25 Mayıs'ta açılmıştı. Samak'ın istifasını isteyen hükümet karşıtları 26 Ağustos'tan beri Başbakanlığı işgal altında tutuyor. Protestocular, Samak istifa ederse işgali sona erdireceklerini söylemişlerdi, ancak mahkemenin bu kararının hükümet karşıtlarını tatmin edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.
Başbakan Samak, protestolar üzerine iktidarı konusunda referandum yapmayı teklif etmiş, ancak protestoların öncülüğünü yapan Halk Demokrasi İttifakı bu teklifi reddetmişti.