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Taylan Tanay, Kandıra Cezaevi'nden CHP’li Aygün'e mektup gönderdi

ÇHD avukatlarından Kandıra 1 No’lu F Tipi'nde Taylan Tanay ve arkadaşlarının bilgisayar talepleri ‘örgüt militanı’ gerekçesiyle reddedildi

13 Şubat 2013 01:02

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Kandıra 1 No’lu F Tipi’nde kalan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)  avukatlarından Taylan Tanay, CHP Tunceli Milletvekili li Hüseyin Aygün’e, gönderdiği mektupta, cezaevi idaresinin ‘örgütün militan kadrosu içerisinde yer aldığı’ gerekçesiyle bilgisayar taleplerinin reddedildiğini söyledi.

 

‘Tövbe daha hakim yüzü görmedik’

 

“Tam şaka gibi” diyen Tanay, “ Tövbe daha hakim yüzü görmedik.  Ne zaman göreceğimiz meçhul. Ama hapishane idaresi hemen kararını vermiş” dedi. Tanay, cezaevinde çifte standarda üstü örtülü dikkat çekti ve şöyle dedi:

Bilgisayarın yasak olmadığı ‘örgüt hükümlüsü’ kim?
 
Yine F Tiplerinde suç tipi olarak örgüt tutuklu ve hükümlüleri  kalıyor. Bu, karara göre F Tiplerinde bilgisayar yasak. Çünkü herkes örgütten.  Bu hapishanede ‘örgüt hükümlüsü’ biri bilgisayar kullanıyor. Nereden tutarsanız elinizde kalan bir karar”.

Aygün’e tutuklanma süreci ve sonrasında ilgi ve desteği için teşekkür eden Tanay,  avukatlara, baro ve avukatlık mesleğine saldırıların hız kesmeden devam ettiğini İstanbul Barosu’nu örnek vererek anlattı.

Tanay, bilgisayara yazacakları kitap için ihtiyaçları  olduğunu, bunun kalem ve kağıtla yapılamayacağını söyledi.

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