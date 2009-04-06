Taylan madalyayla döndü

Erol Bilgin de üçledi

3 altın kazandı

‘Bükreş’te yeniden doğdum’

Bayanlar halter dalında, Türkiye'ye tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran Nurcan Taylan bu kez Avrupa Halter Şampiyonası'nda kazandığı 3 altın madalyayla bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.2004 Atina Yaz Olimpiyat oyunlarında 2 dünya, 5 olimpiyat rekoru kıran Taylan'ın kariyeri ise oldukça ilginç. Sivas'ta baslayan, Mamak'ta bir gecekondu mahallesinde devam eden bir hayatına genç yaşandı rekorları eklemeyi başaran haltercimiz, 29 Ekim 1983 Ankara doğumlu.Nurcan Taylan, fakir bir ailenin 3 çocucğundan biri ve aslen Sivaslı. Onu 11 yaşında ulusal atlet ve halter koçu Mehmet Üstündağ keşfediyor ve eğitimini veriyordu. 1.52 boyundaki haltercimiz şampiyon unvanını ilk kez 2004 Atina Yaz Olimpiyatları'nda rekorlar kırarak elde etmişti.Nurcan Taylan ismini en son 2005 yılında 'halterde taciz' haberlerinde okumuştuk. Nurcan Taylan ve iki milli halterciye Bayan Halter Milli Takımı`nın eski antrenörü Mehmet Üstündağ'ın tacizde bulunduğu iddia edilmişti.Romanya'nın Bükreş kentinde devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden Nurcan Taylan, dün koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya kazandı.Türkiye'nin ilk kadın Olimpiyat şampiyonu Nurcan Taylan, kilosunun en büyük favorisiydi. Koparmada rakiplerine fark atan Nurcan, koparmaya 81 kilo ile başladı. Bu hakkında başarılı olan sporcumuz Polonyalı Karpinska'nın 81'de takılmasıyla iyice rahatladı. 85 ve 88'de de barı kaldıran sporcumuz en yakın rakibi Karpinska'nın 10, Moldovalı Iovu'nun 13 kilo önünde altını elde etti.Silkmede de rakiplerinin hakları bittikten sonra podyuma çıkan Taylan ilk hakkında 100 kilo kaldırarak 3 altın almayı garantiledi. İkinci hakkında 108 kilo kaldırarak toplam derecesini 196 kiloya çıkaran Taylan, son olarak Avrupa rekoru için 114'ü denedi ama başarılı olamadı.Taylan böylelikle geçen yıl kazandığı Avrupa şampiyonu unvanını korumuş oldu.Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden 22. Avrupa Bayanlar Halter Şampiyonası'nda 48. kiloda koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Nurcan Taylan mutluluktan uçtuğunu açıkladı.Nurcan Taylan, talihsiz bir dönem geçirdiğini, halteri bırakma kararı almışken, Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş'un ısrarları ile devam etmeye karar verdiğini ifade ederek, "Bükreş'te yeniden doğdum" dedi. Nurcan, 2004 Atina Olimpiyatları'ndan sonra hayatının en güzel yarışmasını Bükreş'te yaptığını belirtti.Halteri bırakma kararı aldığı için antrenman yapmadığını vurgulayan Taylan, sadece son iki ay milli takımın kampına katılarak Bükreş'e geldiğini kaydetti.Nurcan Taylan, "Ben bana yakışanı yaptım, halter daha bitmedi yeniden dirilecek. Hedeflerimiz dünya şampiyonaları ve 2012 Londra Olimpiyatları ile branşımızda iddialı olduğumuzu tekrar kanıtlayacağız. Federasyonumuza, teknik kadroya, Başkan Hasan Akkuş'a ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum, 3 altın madalyayı ve 3 Avrupa şampiyonluğunu Türk halkına armağan ediyorum" diye konuştu.