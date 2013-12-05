Taylan Kulaçoğlu cezaevinde

RedHack üyesi olduğu iddiasıyla 29 kasımda tutuklanan Taylan Kulaçoğlu, tutuklama kararı yüzüne okunmak üzere Ankara Adliyesi’ne getirildi ardında cezaevine sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan RedHack operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, itiraz üzerine yeniden tutuklanmıştı. soL Haber Portalı'nın haberine göre, Kulaçoğlu, Ankara Adliyesi'nde Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesiyle görevli hakim karşısına çıkartılarak tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından Sincan Cezaevi’ne götürüldü. Jandarmalar, destek için adliyeye gelenlerin Kulaçoğlu'nun görüntüsünü almasını engelledi.

Kulaçoğlu'nun moralinin gayet iyi olduğunu söyleyen avukatı Zehra Özdemir, “Dosyadaki gizlilik kararı olduğu için hiçbir şey söyleyemiyoruz. Hala delil topluyorlar, umarım delil topluyorlardır delil yaratmıyorlardır. Ergenekon sürecinde gördük dijital delillerin nasıl yaratıldığını, üretildiğini biliyoruz, bunlar ispatlı şeyler. Umuyoruz bu yolda gitmiyorlardır da gerçekten hakkaniyete uygun bir şekilde araştırma yapıyorlardır da biz de çocuğumuzu alıp gideriz” diye konuştu.