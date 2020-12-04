Galatasaray yönetimi, bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Taylan Antalyalı'nın maaşına yüzde 100 zam yapacak. Yıllık maaşını 4.4 milyon liraya yükseltecek.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'da son dönemde ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan genç yıldız yıllık 2.2 milyon lira kazanıyor. Yönetim, Taylan Antalyalı'nın maaşına devre arasında iyileştirme yapacak.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Taylan Antalyalı'ya yüzde 100 zam yapacak ve yıllık maaşını 4.4 milyon liraya yükseltecek.

Yönetimin, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeden sonra böyle bir karar aldığı öğrenildi.