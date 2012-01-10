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Politika

Tayin yetkisi kimsede değil TBMM (A.A)

10 Ocak 2012 22:32

-Tayin yetkisi kimsede değil TBMM (A.A) - 10.01.2012 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ'un yargılanmasına ilişkin tartışmaları değerlendirirken, ''Bir davanın nerede görüşüleceğinin tayin yetkisi kimsede bulunmuyor. Her mahkeme yetkisini nasıl kullanacağını, gücünü aldığı kanunlara göre kendisi tayin eder'' dedi. TBMM Genel Kurulunda, TOKİ'nin ve TMSF'nin kamuda eşit işe eşit ücret uygulamasını içeren 375 sayılı KHK kapsamından çıkarılmasını öngören kanun teklifinin görüşülmesine devam edildi. Bakan Şahin, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ'un yargılanmasına ilişkin bir  soru üzerine, bir davanın nerede görüşüleceğini tayin yetkisinin kimsede bulunmadığını vurgulayarak, ''Her mahkeme yetkisini nasıl kullanacağını gücünü aldığı kanunlara göre kendisi tayin eder'' ifadesini kullandı.

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