Tayfur Havutçu'dan istifa ve sitem!

Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, bugün öğleden sonra kulüp binasına giderek, Başkan Fikret Orman'a istifasını sundu.

Başkan Fikret Orman ile görüşen Tayfur Havutçu, playy-off maçlarının üçüncü haftasında Futbol Komitesi'ne dışarıdan getirilen İbrahim Altınsay'ın İspanya'ya giderek Barcelona yardımcı teknik adamı ile görüşmesi ve Almanya'da teknik adam arayışları içine girmesine anlam veremediğini ifade etti.

Kulüpten resmi açıklama geldi

Gururunun incindiğini belirten Havutçu, "Türkiye kadar Almanya'da futbol çevrem var. Bana Ralf Ragnick'in Beşiktaş ile anlaştığı söylendi. Playy-off maçlarının başında yerime teknik adam aranması, benim kadar futbolcularımın da gururunu incitti. Benimle 1,5 yıllık anlaşma imzalanmasına rağmen yurt dışından teknik adam arayışı içine girilmesini presip olarak kabul etmiyorum. Ve istifa ediyorum" dedi.

Tayfur Havutçu, sezon başında bu kadroyu kendisinin oluşturduğunu ve güçlü oyuncu kadrosu ile hazırlandıklarını vurgulayarak, "Carvalhal'e çok iyi ekip bıraktım. UEFA Kupası'nda son 16 takım arasına kadar girdik. Elendiğimiz Atletico Madrid şampiyon oldu. Fakat Carvalhal’in UEFA Kupası ve Türkiye Kupası'nda takımı kontrol edemediği sizler ekranlarda söylediniz. Başarılı bir şekilde görev aldım ve başarılı bir şekilde noktaladım. Hatalarım olmadı. Beşiktaş Kulübü için yaşadığımız sıkıntı nedeniyle sorunlar yaşandı. Ben, Futbol Komitesi'nden Serdal Adalı ve Ahmet Ateş, zor günler geçirmemize rağmen kulübümüzün emrinde ve menfatleri doğrultusunda hareket ettik." ifadesini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise takımın genel durumu ile Futbol Komitesi'nin ilgilendiğini ve yaşanan olaylardan haberi olmadığını ifade ederek, teknik adam arayışının komitenin düşüncesinde olduğunu belirti Tayfur Havutçu'ya bugüne kadar verdiği hizmetten dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Havutçu ile Süper Lig'de mücadele eden iki takımın ilgilendiği öğrenildi.

Basın toplantısı iptal edildi

Siyah-beyazlı kulüp, yarın saat 13:00'te yapılacağı bildirilen basın toplantısıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tayfur Havutçu ile anlaşılarak sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Havutçu'nun talebi doğrultusunda yarın 13:00'de yapılacağı duyurulan basın toplantısı da iptal edildi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Tayfur Havutçu arasında yapılan sözleşmenin tarafların karşılıklı anlaşma sağlaması üzerine fesih edilmesine karar verilmiştir. Başkanımız Fikret Orman ve Futbol Komitesi Başkanımız Tamer Kıran, Pazartesi günü Ümraniye BJK Nevzat Demir tesisimizde bir basın toplantısı düzenleyerek kararı kamuoyuna duyurmak ve Havutçu'ya bugüne kadarki hizmetleri nedeniyle Beşiktaş'a yakışır biçimde teşekkür etmeyi arzulamış ve Havutçu'nun da oluru alınarak toplantı duyurusunu kamuouyu ile paylaşmıştır. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Tayfur Havutçu, söz konusu toplantıya katılmak istemediğini iletmiştir. Toplantının iptal edildiğini belirtir, Tayfur Havutçu'ya bugüne kadar Beşiktaşımıza yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eder, teknik direktörlük kariyerinde kendisine başarılar dileriz."